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В Киргизии начался "день тишины"

01:0714.10.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг Киргизии. Архивное фотоФлаг Киргизии. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БИШКЕК, 14 окт — РИА Новости, Юлия Орлова. "День тишины", во время которого запрещена любая агитация, наступил в Киргизии в полночь субботы (21.00 пятницы мск) в преддверии выборов президента.

Выборы в Киргизии пройдут в воскресенье, 15 октября. Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Избирательные участки по всей стране откроются в 08.00 (05.00 мск) в воскресенье. На главный государственный пост страны претендуют 11 кандидатов.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизии Нуржан Шайлдабекова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Киргизии
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"Начиная с 12 часов ночи субботы и до воскресенья в республике будет объявлен "день тишины", когда запрещены все виды агитационной деятельности в пользу кандидатов в президенты республики. Он продлится до дня голосования", — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Центризбиркома республики.

По ее словам, согласно законодательству республики, "агитационные печатные материалы, в том числе плакаты и билборды, ранее размещенные вне зданий и помещений избирательных комиссий, сохраняются в день голосования на прежних местах, но вывешивание нового агитационного материала запрещено".

Первоначально в ЦИК страны поступили заявления от 59 претендентов, пятеро из которых, по данным комиссии, привлекались к уголовной ответственности. Официальные мандаты получили 13 кандидатов, два из которых в последний момент приняли решение о снятии с гонки. Однако их фамилии остались в уже напечатанных бюллетенях, и члены участковых избирательных комиссий были вынуждены вручную вычеркивать их из более чем 3 миллионов бланков для голосования.

Столица Киргизии Бишкек. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Киргизия готовится к президентским выборам
Центризбирком Киргизии аккредитовал для мониторинга процесса выборов свыше 600 международных наблюдателей из 56 стран.

Как сообщил РИА Новости первый вице-премьер республики, глава республиканского штаба по проведению выборов Толкунбек Абдыгулов, страна к проведению выборов готова.

"Правительство со своей стороны выполнило все возложенные на него при этом государством функции. Оборудование, свет, охрана, своевременный подсчет голосов, материально-техническая база – все, что было необходимо с нашей стороны, готово. Все наши силовики и госкомитет нацбезопасности — все готовы. Их главной задачей является обеспечить, чтобы каждый гражданин нашей республики смог выполнить свой долг – принять участие в голосовании, и чтобы никто не покушался на право граждан выразить свое мнение", — заявил Абдыгулов.

С 12 октября личный состав МВД Киргизии переведен на усиленный режим несения службы, в том числе усилят охрану стратегических объектов.

Флаг Киргизии. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Власти Киргизии узнали о подготовке беспорядков в день выборов
"В день голосования на территории страны будут постоянно дежурить 9384 сотрудников милиции, которые будут следить за общественным порядком и безопасностью. Дополнительно 180 сотрудников будут находиться в резерве", — сообщил во время заседания республиканского штаба по подготовке и проведению выборов замминистра внутренних дел Киргизии Алмаз Орозалиев.

Как сообщил председатель государственной регистрационной службы Дастан Догоев, в день голосования для технической поддержки работы используемой на выборах электронной системы по всей стране будут дежурить около 700 специалистов ведомства. Также будет создана группа оперативного реагирования для решения локальных вопросов.

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