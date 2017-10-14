Новая стратегия. Трамп пригрозил отменить соглашение с Ираном по атому

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу с долгожданной речью, представив новую американскую стратегию в отношении Ирана. Его заявление раскололо мировое сообщество: Европа и Россия раскритиковали заявления американского лидера, в то время как Израиль и Саудовская Аравия приветствовали новый подход.

На протяжении нескольких месяцев американские СМИ писали о крайне напряженных дискуссиях и противоречиях внутри американской администрации. Почти каждый день из столиц стран "шестерки" переговоров по Ирану, куда входят Франция, Великобритания, Германия, Россия и Китай, звучали заявления с предостережениями и просьбами к США воздержаться от необдуманных и жестких шагов в отношении Ирана и ядерного соглашения, что может привести к еще большей нестабильности в конфликтном регионе Ближнего Востока.

Но Трамп был решительно настроен с самого начала положить конец ядерной сделке. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис пытались убедить его, что соглашение соответствует национальным интересам США, и Иран не нарушает договоренностей, но, как оказалось, президент уже принял для себя решение и настоял на своем. После этого его команде оставалось лишь подвести базу под его решение и предложить варианты того, как можно изменить или избавиться от соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Урок истории от Трампа



Главное, о чем рассказал миру Трамп, заключается в том, что США пока остаются в рамках соглашения, достигнутого "шестеркой" с Ираном. При этом американский лидер отказался подтверждать конгрессу тот факт, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предложил конгрессу начать работу над изменением американского закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" и призвал ужесточить санкции против Тегерана, в том числе из-за их программы по баллистическим ракетам и якобы имевшего место "спонсорства терроризма".

Если работа над "улучшением" сделки не увенчается успехом, Трамп пригрозил и вовсе "отменить" соглашение. Примечательно, что Трамп не призвал конгресс вводить против Ирана санкции, касающиеся соблюдения ядерного соглашения.

"История показала, что чем больше мы игнорируем угрозу, тем более опасной эта угроза становится", — с таких слов начал свое обращение Трамп к американским гражданам.

Он назвал руководство Ирана "одержимым". Американский лидер сообщил, что "иранский режим" "захватил власть в 1979 году и вынудил гордый народ подчиниться их экстремистскому правлению".

Трамп вспомнил захват американского посольства в Тегеране в 1979 году, рассказал о нападении на их дипмиссию в Ливане в 1983 и 1984 годах со стороны "подконтрольной Ираном террористической группировки "Хезболлах" и "укрывательстве террористов накануне атак 11 сентября".

"Этот режим подпитывал столкновения на религиозной почве в Ираке и жестокие гражданские войны в Йемене и Сирии. В Сирии иранский режим поддерживал зверства режима Башара Асада и попустительствовал использованию Асадом химического оружия против беспомощных мирных граждан", — заявил Трамп.

Он осудил снятие предыдущей администрацией США санкций с Ирана в рамках СВПД и отметил, что это было сделано накануне "полного коллапса иранского режима". Он задался вопросом, куда Иран потратил размороженные Соединенными Штатами миллиарды долларов, не исключив, что на "спонсирование терроризма".

По его мнению, СВПД "позволяет Ирану продолжать развитие определенных элементов своей ядерной программы", и после истечения срока действия некоторых положений сделки Тегеран, как считает американский лидер, "совершит быстрый скачок" к разработке ядерного оружия. Трамп отметил, что такой вариант развития событий "неприемлем".

Суть новой стратегии



Трамп пообещал, что США "будут работать с союзниками для противодействия дестабилизирующей деятельности (Ирана) и оказываемой им поддержки террористическим группам в регионе". Также Трамп намерен ввести "дополнительные санкции против режима, чтобы заблокировать их финансирование терроризма".

Кроме того, США будут противодействовать разработке баллистических ракет Ираном. "И, наконец, мы не допустим заполучения Ираном ядерного оружия", — сказал Трамп.

Реализация новой стратегии США начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР)".

На пути к избавлению от соглашения



"Я даю распоряжение минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР за его поддержку терроризма и ввести санкции против его должностных лиц, агентов и членов организации. Я настоятельно призываю наших союзников присоединиться к нам в осуществлении решительных мер по пресечению продолжающегося опасного и дестабилизирующего поведения Ирана", — заявил он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что Иран "технически" соблюдает договоренности с "шестеркой". Трамп, похоже, это мнение не разделяет. Он заявил, что "иранский режим совершил множество нарушений соглашения".

"Например, в двух отдельных случаях они превысили установленный лимит запасов тяжелой воды в 130 тонн", — сказал Трамп.

Стоит отметить, что в конце августа МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном положений соглашения по ядерной программе страны. Согласно документу, запас обогащенного урана на 21 августа 2017 года составил 88,4 килограмма при установленном лимите в 202,8 килограмма. Уровень обогащения не превышает установленного порога в 3,67%. Запас тяжелой воды оценивается в 111 тонн, что не выходит за установленные по соглашению пределы (130 тонн).

Другим примером нарушения Ираном договоренностей, по словам Трампа, являются их обязательства по работе центрифуг.

"Иранский режим также запугивал международных инспекторов (МАГАТЭ), чтобы они не использовали полностью свои инспекционные полномочия, которые предписаны соглашением. Иранские официальные лица и военачальники неоднократно заявляли, что они не допустят инспекторов на военные объекты, хотя международное сообщество подозревает, что некоторые из этих объектов являются частью тайной программы ядерного оружия Ирана", — полагает Трамп.

И, "что более важно", дополнил Трамп, "Иран не придерживается духа сделки".

В этой связи американский президент принял решение не подтверждать конгрессу соблюдение Ираном договоренностей и дал распоряжение администрации тесно работать с конгрессом и союзниками "для разрешения многих серьезных недостатков этой сделки так, чтобы иранский режим никогда не угрожал миру своим ядерным оружием".

К недостаткам сделки Трамп отнес тот факт, что она игнорирует программу разработки баллистических ракет (в свое время США отказались от идеи обсуждать в одном пакете ядерную и баллистическую программу Ирана). Работа над поправками к INARA (Закону "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном"), по словам Трампа, уже началась в конгрессе.

После этого Трамп пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена". "Это сейчас рассматривается, и я могу отменить наше участие (в соглашении) в любой момент", — сказал он.

"Господь, благослови Америку", — такими словами закончил Трамп объявление новой стратегии США по Ирану.

Европа обеспокоена



Как только Трамп окончил свою речь, лидеры Франции, Великобритании и Германии выпустили совместное заявление, выразив обеспокоенность решением Трампа по Ирану.

"Мы, лидеры Франции, Германии и Великобритании, отметили решение президента Трампа не подтверждать соблюдение Ираном соглашения и обеспокоены возможными последствиями", — говорится в заявлении Эммануэля Макрона, Терезы Мэй и Ангелы Меркель.

Они отметили, что их страны преданы соглашению с Ираном по его ядерной программе, которое должно выполняться всеми сторонами. Европейские союзники США уверены, что соглашение "отвечает общим интересам национальной безопасности".

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, которая выступала посредником на переговорах "шестерки" с Ираном, сообщила, что Тегеран не допустил ни одного нарушения.

По ее словам, ЕС "полностью поддерживает" международное соглашение по иранской ядерной программе.

РФ считает меры Трампа ошибкой

Москва считает ошибочными принятые президентом США Дональдом Трампом "далеко идущие меры" по Ирану и будет пытаться донести это в диалоге с Вашингтоном, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что сейчас главное — не допустить развала соглашения по ядерной программе Ирана, и призвал все стороны придерживаться сделки. Рябков сообщил о намерении Москвы активизировать диалог с США по иранскому вопросу.

"Задача — не допустить развала совместного всеобъемлющего плана действий, призываем все стороны придерживаться его положений. Мы считаем, что потенциал у этой договоренности большой, и он должен быть в полной мере реализован", — заявил Рябков.

По его мнению, сейчас мало кто из ответственных политиков и государственных деятелей в мире не испытывает сожаление по поводу позиции администрации Трампа.

Позиция Ирана



"Нам представляется весьма тревожным, что вопросы, которые, казалось, были закрыты и решены удовлетворяющим все стороны этого соглашения образом, теперь вновь вскрываются и превращаются в политическую проблему. Этот подход, разумеется, не добавляет уверенности в том, что методы дипломатии, политические решения сложнейших ситуаций в современном мире устойчивы. Ответственность за такой поворот, разумеется — на Вашингтоне", — подчеркнул Рябков.

После заявления Трампа с видеообращением выступил лично президент Ирана Хасан Роухани. Он предположил, что, по всей видимости, Трамп "не в курсе дел", поскольку он в одностороннем порядке не может аннулировать международную сделку.

"Это международная многосторонняя сделка, которая была ратифицирована Совбезом ООН. Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел", — заявил Роухани.

Иранский лидер пообещал дать "подходящий ответ" на действия США, если интересы их страны будут ущемлены. "Наше вооружение и наша ракетная программа, наши ракеты предназначены для обороны. Мы всегда были нацелены на то, чтобы защищать себя", — отметил иранский президент.

Он дал ответ и на выпады в сторону Корпуса стражей исламской революции. По его словам, КСИР "никогда не прекратит бороться с терроризмом в регионе".

Израиль и Саудовская Аравия приветствуют решение



Не все страны критически отреагировали на заявления Трампа. Так, к примеру, ближайшие союзники США Израиль и Саудовская Аравия приветствовали решение американского президента.

"Саудовская Аравия приветствует новую американскую стратегию в отношении Ирана. Эр-Рияд поддержал ядерное соглашение в надежде на достижение региональной безопасности и стабильности. Иран использовал снятие санкций для дестабилизации в регионе", — говорится в официальном заявлении властей королевства.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Трампа "с его отважным решением". По его мнению, Трамп "смело выступил против террористического режима Ирана".

Он повторил, что сделка в ее первозданном виде позволит "главному террористическому режиму в мире" через считанные годы обрести "арсенал ядерного оружия".

"Это колоссальная опасность для нашего общего будущего. Президент Трамп только что создал возможность исправить эту плохую сделку, остановить агрессию Ирана и противостоять его преступной поддержке терроризма", — сказал Нетаньяху.

"Поэтому Израиль приветствует эту возможность…, так же должно поступить каждое ответственное правительство, каждый человек, обеспокоенный судьбами мира", — добавил он.

Возможные действия Конгресса



После того как Трамп не подтвердил соблюдение Ираном ядерных договоренностей, следующий шаг должен предпринять конгресс США в течение 60 дней.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал, что у конгресса есть три варианта действий. Во-первых, "конгресс может решить ничего не делать", не вводя вновь санкции против Ирана, и США "по-прежнему будут частью ядерного соглашения". Во-вторых, "конгресс может решить вновь ввести санкции". "Очевидно, если они это сделают, это поставит соглашение СВПД под вопрос", — пояснил госсекретарь.

"Но есть третий путь, который президент намерен предложить на рассмотрение конгрессу. Мы возьмем INARA и внесем туда поправки, чтобы подробно прописать там "критические пункты", и если Иран нарушит эти критические пункты, санкции будут автоматически возвращены. Никаких других действий не потребуется. Санкции автоматически вернутся. И эти "критические пункты" будут касаться как самой ядерной программы, так и баллистической программы. И это мы будем просить конгресс рассмотреть", — подчеркнул Тиллерсон.

По его мнению, конгресс поддержит внесение поправок в закон "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном". Черновик этих поправок уже был представлен законодателям, обсуждения по этому вопросу начались.