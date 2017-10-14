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"Отменить безвиз с Украиной": в Австрии стартуют парламентские выборы

08:0014.10.2017
(обновлено: 08:08 14.10.2017)
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© REUTERS / Heinz-Peter BaderПредвыборные плакаты в Австрии. 6 октября 2017Предвыборные плакаты в Австрии. 6 октября 2017
© REUTERS / Heinz-Peter Bader

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Парламентские выборы в Австрии, назначенные на 15 октября, проходят с участием сил, выступающих за полную отмену санкций против России. В их числе один из  фаворитов голосования — правая Партия свободы. Накануне выборов генеральный секретарь объединения Харальд Вилимски назвал ухудшение отношений с Москвой "выстрелом в ногу" для экономики, а кандидат от движения "Прочь из ЕС", уроженец Киева Андрей Серов, призвал в интервью РИА Новости не только отменить санкции, но и отказаться от безвиза с Украиной. Причина, по мнению политика, такова: Австрия, пострадавшая от миграционного кризиса, опасается притока трудовых мигрантов из Восточной Европы и не нуждается в дальнейшем сближении с Петром Порошенко.

"Противостояние с Россией — это авантюра"

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Германия и Австрия раскритиковали новые санкции США против России
На большинство мест в парламенте Австрии претендуют три политические силы: Партия свободы, Народная партия и Социал-демократическая партия. Между участниками гонки сложился консенсус, который касается нейтралитета государства, ставшего главной ценностью местной политики. Со времени восстановления своей независимости в 1945 году Австрия стремится дистанцироваться от военно-политических блоков и не является членом НАТО. Вхождение в Евросоюз ограничило независимость Вены, что  воспринимается общественным мнением с досадой. Возмущение Брюсселем растет: именно на него австрийцы возлагают ответственность за миграционный кризис, в ходе которого страна приняла больше всего мигрантов на душу населения в ЕС. Санкции против России,  непопулярные в среде местного политического класса, тоже  лоббировались Брюсселем.

© REUTERS / Michael DalderСторонники партии Свободы в Австрии. 13 октября 2017
© REUTERS / Michael Dalder
Сторонники партии Свободы в Австрии. 13 октября 2017

"Возьмем такой пример: более 80% всех законов, принимаемых в парламенте Австрии, идут в Брюссель на проверку, изменяются и редактируются тамошними чиновниками. А те  не имеют ни малейшего понятия, чем живет австрийский народ. Затем законы возвращаются в Австрию в искаженном или, если хотите, в извращенном виде, — рассказал РИА Новости Серов, уверенный, что у его новой родины похитили независимость. — Именно бюрократы ЕС вводят санкции против России — незаконные и безосновательные — и втягивают Австрию в непродуманную авантюру, которую можно назвать новой холодной войной с Москвой".

На отсутствие у Вены других поводов для конфликта с Россией, кроме европейской солидарности, указывает и лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, который по итогам выборов имеет все шансы стать вице-канцлером Австрии. Известный как евроскептик, Штрахе поддерживает право наций на самоопределение, не исключая и постсоветское пространство: "Что касается Крыма, то  народное голосование в нем состоялось.  Свидетели не подтверждают давления на местных жителей.  Там  произошло голосование в русле права на самоопределение, только Европейский союз, к сожалению, воздержался от участия в нем и не направил наблюдателей туда", — говорит Штрахе. 

Помимо прочего, этот политик допускает и независимость Каталонии. В пересмотре границ у него есть и собственный интерес: Штрахе поддерживает право Южного Тироля отделиться от Италии, чтобы войти в состав Австрии.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКандидат в президенты Австрии от правой Партии свободы Норберт Хофер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Кандидат в президенты Австрии от правой Партии свободы Норберт Хофер

"Кто дал право втягивать Австрию во все это?"

Грузовики на пограничном контроле в Австрии. Архивное фото
© AFP 2017 / Attila Kisbenedek
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Ближайший конкурент  "Партии свободы" — "Народная партия" (НП) сохраняет лояльность Евросоюзу,  которую пробует совместить с курсом на  поддержание нейтралитета. Представитель объединения Себастьян Курц на период до выборов занимает пост министра иностранных дел страны. Именно при Курце Вена взяла курс на  радикальный пересмотр своей миграционной политики. На границах страны с другими государствами ЕС несколько раз восстанавливался контроль. Поток мигрантов был существенно снижен, а государственные власти, не исключая самого Курца, стали резко высказываться против исламизации.

Поправение Народной партии позволило ей переманить некоторых избирателей Штрахе, забрав себе часть его повестки, основанной на подчеркивании нейтралитета. Сегодня эту ценность активно поддерживают Народная партия и социал-демократы. В 2017 году после введения Соединенными Штатами нового пакета санкций против России, потенциально задевающих компании из ЕС, ставший  лидером НП Курц был одним из европейских политиков, резко раскритиковавших США. Новая внешняя политика Вены стала строиться на сближении с восточноевропейскими странами, что позволяет сохранить дистанцию от проектов другого центра силы — Брюсселя. 

По мнению Андрея Серова, меры, принимаемые австрийскими властями для поддержания нейтралитета страны, недостаточны. "Посмотрите, что делает наш министр обороны: ездит на саммиты НАТО и там рассказывает, что Австрия ближе в своем отношении к НАТО, чем к России. Кто ему дал на это право, еще предстоит выяснить. Австрия — нейтральная страна, и те политические силы, которые втянули нас в санкции против России, должны будут ответить за свои действия, как минимум на слушаниях в парламенте, которые мы собираемся инициировать, когда попадем туда", — говорит кандидат в депутаты.

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