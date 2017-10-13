Подруга погибшей в Доминикане россиянки: родные заберут ее тело сами

ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт – РИА Новости. Родственники погибшей в Доминиканской Республике россиянки готовы транспортировать ее тело на родину, в Челябинскую область, самостоятельно, сообщила РИА Новости в пятницу подруга погибшей Анастасия.

"Я думаю, да", — сказала Анастасия, отвечая на вопрос, заберут ли тело погибшей Натальи ее родственники самостоятельно. Она добавила, что сестра погибшей Юлия все новости о случившемся читает и "разберется, что делать".

По данным местных СМИ, в Челябинскую область к сыну едет бывший муж Натальи Александр. Как сообщала РИА Новости подруга семьи погибшей Анжелика, у Натальи в Златоусте остались мать и сестра, которая воспитывает своего ребенка и сына погибшей.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель "АльфаСтрахования" Юрий Нехайчук, погибшая в Доминиканской Республике россиянка была застрахована в компании на 50 тысяч евро. Он отметил, что в рамках этого полиса компания готова осуществить репатриацию тела, но пока ожидает комплект документов, включающий в себя свидетельство о смерти.

Ранее портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дарана Мехию сообщил, что туристка из РФ погибла в Доминиканской республике, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. По данным представителя полиции, инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка высунулась из окна автомобиля на полном ходу. При этом отмечается, что в момент происшествия на девушке практически не было одежды. По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина. Как сообщает портал, в момент происшествия в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая на камеру телефона записала произошедшее.