В Совфеде посоветовали США не проверять Иран на прочность

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу лучше не пытаться проверять Иран на прочность, его потенциал многократно превосходит возможности КНДР, заявил РИА Новости в пятницу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Человек – это стиль, и вся деятельность Дональда Трампа в должности президента США есть тому подтверждение. Порой даже бывает сложно отличить, что для него важнее — произведенный театральный эффект или реализация реальных намерений", — сказал сенатор.

Он не исключает, что и последние заявления Трампа по Ирану сродни тем же "размахиваниям рук", как и в случае с Северной Кореей. "При всем своем эпатаже Дональд Трамп, надеюсь, должен понимать, что выход США из Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО и разрыв ядерной сделки по Ирану – это с точки зрения мировой безопасности принципиально разные вещи", — сказал Клинцевич.

"Как военный человек, могу со всей определённостью утверждать: оборонный потенциал Ирана многократно превосходит возможности КНДР, и США лучше не пытаться проверить эту ближневосточную страну на прочность. Как бы то ни было, нельзя заигрываться", — добавил законодатель.

Политика – это не театральные подмостки, тем более, "если на сцене висит ружье, оно обязательно выстрелит", заключил Клинцевич.

В пятницу Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.