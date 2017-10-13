Пятница, 13-е в политике: Рябков оценил заявления Трампа по Ирану

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва считает "весьма тревожным", что США после объявления Дональдом Трампом новой стратегии по Ирану вновь поднимают вопросы, которые были решены в 2015 году при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пятница тринадцатое теперь будет вызывать и политические ассоциации", — сказал Рябков в комментарии РИА Новости сразу по окончании речи президента США.
"Нам представляется весьма тревожным, что вопросы, которые, казалось, были закрыты и решены удовлетворяющим все стороны этого соглашения образом, теперь вновь вскрываются и превращаются в политическую проблему. Этот подход, разумеется, не добавляет уверенности в том, что методы дипломатии, политические решения сложнейших ситуаций в современном мире устойчивы", — подчеркнул Рябков.
"Как представляется, очень мало в мире ответственных политиков или государственных деятелей, кто сейчас не испытывает чувства сожаления. В бурном море современных международных отношений СВПД представляет значимый фактор укрепления стабильности и безопасности в глобальном и региональном масштабах", — заявил высокопоставленный дипломат.
Анализ последствий
Рябков отметил, что российская сторона начинает "анализировать последствия происходящего, в том числе с учетом того, какие дискуссии неизбежно начнутся в конгрессе США".
"Мы будем самым плотным образом взаимодействовать с другими участниками договоренности по СВПД и диалог на эту тему, разумеется, интенсифицируем с США. Задача — не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий, призываем все стороны придерживаться его положений", — заявил собеседник агентства.
"Но с учетом тех решений, которые приняты в Вашингтоне, возникают сомнения, в том, насколько продуктивна будет наша дискуссия с американскими коллегами. Тем не менее, мы, несомненно, приложим все усилия для того, чтобы вновь и вновь разъяснять ошибочность принятых американской стороной далеко идущих мер и ошибочность самой постановки под вопрос оправданности достигнутых в 2015 году договоренностей", — сказал Рябков.
Говоря о позиции Тегерана по заявлению американской администрации, Рябков подчеркнул, что Москва будет ее учитывать "в полной мере, детальнейшим образом".
"Мы будем учитывать (реакцию Ирана – ред.), принимать в расчет в процессе выработки собственных подходов к новой ситуации, которая начинает складываться. Конечно, мы будем находиться в тесном контакте и в прямом диалоге с иранскими коллегами на этот счет", — резюмировал замглавы МИД РФ.