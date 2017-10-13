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Пятница, 13-е в политике: Рябков оценил заявления Трампа по Ирану

22:5813.10.2017
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© AFP 2017 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва считает "весьма тревожным", что США после объявления Дональдом Трампом новой стратегии по Ирану вновь поднимают вопросы, которые были решены в 2015 году при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана пообещал ответить США в случае ущемления интересов страны
Трамп в обращении к нации в пятницу, 13 октября, заявил, что отказывается подтвердить конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей по СВПД. Тем не менее, Трамп отметил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

"Пятница тринадцатое теперь будет вызывать и политические ассоциации", — сказал Рябков в комментарии РИА Новости сразу по окончании речи президента США.

"Нам представляется весьма тревожным, что вопросы, которые, казалось, были закрыты и решены удовлетворяющим все стороны этого соглашения образом, теперь вновь вскрываются и превращаются в политическую проблему. Этот подход, разумеется, не добавляет уверенности в том, что методы дипломатии, политические решения сложнейших ситуаций в современном мире устойчивы", — подчеркнул Рябков.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В МИД не видят предпосылок для выхода США из иранского соглашения
Он возложил на Вашингтон "ответственность за такой поворот".

"Как представляется, очень мало в мире ответственных политиков или государственных деятелей, кто сейчас не испытывает чувства сожаления. В бурном море современных международных отношений СВПД представляет значимый фактор укрепления стабильности и безопасности в глобальном и региональном масштабах", — заявил высокопоставленный дипломат.

Анализ последствий

Рябков отметил, что российская сторона начинает "анализировать последствия происходящего, в том числе с учетом того, какие дискуссии неизбежно начнутся в конгрессе США".

"Мы будем самым плотным образом взаимодействовать с другими участниками договоренности по СВПД и диалог на эту тему, разумеется, интенсифицируем с США. Задача — не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий, призываем все стороны придерживаться его положений", — заявил собеседник агентства.

Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Могерини: мировое сообщество не намерено пересматривать иранское соглашение
Замглавы МИД РФ выразил убежденность, что "потенциал у этой договоренности большой и он должен быть в полной мере реализован".

"Но с учетом тех решений, которые приняты в Вашингтоне, возникают сомнения, в том, насколько продуктивна будет наша дискуссия с американскими коллегами. Тем не менее, мы, несомненно, приложим все усилия для того, чтобы вновь и вновь разъяснять ошибочность принятых американской стороной далеко идущих мер и ошибочность самой постановки под вопрос оправданности достигнутых в 2015 году договоренностей", — сказал Рябков.

Говоря о позиции Тегерана по заявлению американской администрации, Рябков подчеркнул, что Москва будет ее учитывать "в полной мере, детальнейшим образом".

"Мы будем учитывать (реакцию Ирана – ред.), принимать в расчет в процессе выработки собственных подходов к новой ситуации, которая начинает складываться. Конечно, мы будем находиться в тесном контакте и в прямом диалоге с иранскими коллегами на этот счет", — резюмировал замглавы МИД РФ.

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