Президент Чехии отказался извиняться перед Киевом за слова о Крыме

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан отказался извиняться за высказывание о том, что Крым принадлежит России и безвозвратно потерян для Украины.
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 10 октября чешский лидер заявил, что воссоединение Крыма с Россией — это свершившийся факт. Он предложил оставить полуостров России в обмен на компенсацию украинской стороне за потерянную территорию. По мнению Земана, вопрос можно решить либо путем финансовых выплат, либо за счет российских поставок нефти и газа.
Он отметил, что спор по поводу принадлежности Крыма необходимо урегулировать во избежание войны. Президент Чехии процитировал высказывание экс- президента Германии Йоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что возврат Крыма обернется вооруженным конфликтом с Россией, "а войны с Россией никто не хочет".
Киев против
Украинский президент Петр Порошенко раскритиковал инициативу своего коллеги из Чехии. Он заявил, что ПАСЕ была создана не для того, чтобы с ее трибуны "торговаться территориями за деньги, нефть или газ".
"Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом", — заявил, в свою очередь, МИД Украины.
Украинский премьер Владимир Гройсман и вовсе перешел на личности, комментируя предложение Земана. "Здоровый человек никогда такого не скажет. А глубоко психически больной — возможно", — сказал он.
Реакция Чехии
Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек после шквала негодования со стороны украинских политиков разъяснил слова главы государства. Он подчеркнул, что Киев имеет полное право не согласиться с предложением Земана.
"Мнение господина президента ни в коем случае не означает, что компенсация могла бы произойти против воли Украины в стиле "о них без них", — подчеркнул Овчачек.
Он также предостерег от попыток отнять у России Крым, так как это грозит "войной с общеевропейскими последствиями". По словам чиновника, глава Чехии высказал свое мнение в связи с тем, что в таком развитии событий никто не заинтересован.
Никакого выкупа
Ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание главы Чехии Милоша Земана, допустившего возможность компенсации Киеву от Москвы.
В случае с Крымом нельзя говорить об аннексии ни в фактологическом, ни в юридическом плане, так как легитимный орган региона — Верховный совет — принял решение отделиться от Украине на фоне госпереворота, подчеркнул Песков. Он добавил, что после насильственной смены власти в стране развивалась угроза экстремизма, которая могла затронуть и полуостров.
"В связи с этим сама формулировка о том, что такие действия могут регулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, совсем неправильна", — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он напомнил, что Москва относится к "авторитетному политику Земану" с уважением.""Мы наблюдаем за дискуссией и в том числе обратили внимание на недавние заявления президента Земана", — заключил представитель Кремля.