Президент Чехии отказался извиняться перед Киевом за слова о Крыме

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан отказался извиняться за высказывание о том, что Крым принадлежит России и безвозвратно потерян для Украины.

"Крым принадлежит России, и я не могу представить ни одно русское правительство, которое бы отказалось от Крыма", — сказал он.

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 10 октября чешский лидер заявил, что воссоединение Крыма с Россией — это свершившийся факт. Он предложил оставить полуостров России в обмен на компенсацию украинской стороне за потерянную территорию. По мнению Земана, вопрос можно решить либо путем финансовых выплат, либо за счет российских поставок нефти и газа.

Он отметил, что спор по поводу принадлежности Крыма необходимо урегулировать во избежание войны. Президент Чехии процитировал высказывание экс- президента Германии Йоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что возврат Крыма обернется вооруженным конфликтом с Россией, "а войны с Россией никто не хочет".

Киев против

Украинский президент Петр Порошенко раскритиковал инициативу своего коллеги из Чехии. Он заявил, что ПАСЕ была создана не для того, чтобы с ее трибуны "торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

Он также отметил, что "решительно отвергает" утверждения о том, что вопрос Крыма — "завершенное дело".

"Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом", — заявил, в свою очередь, МИД Украины.

Украинский премьер Владимир Гройсман и вовсе перешел на личности, комментируя предложение Земана. "Здоровый человек никогда такого не скажет. А глубоко психически больной — возможно", — сказал он.

Реакция Чехии

Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек после шквала негодования со стороны украинских политиков разъяснил слова главы государства. Он подчеркнул, что Киев имеет полное право не согласиться с предложением Земана.

"Мнение господина президента ни в коем случае не означает, что компенсация могла бы произойти против воли Украины в стиле "о них без них", — подчеркнул Овчачек.

Он также предостерег от попыток отнять у России Крым, так как это грозит "войной с общеевропейскими последствиями". По словам чиновника, глава Чехии высказал свое мнение в связи с тем, что в таком развитии событий никто не заинтересован.

Никакого выкупа

Сам Земан отказался приносить извинения перед Киевом. Он подчеркнул, что Украина не может требовать от него извиниться за то, что он просто высказал свое мнение.

Ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание главы Чехии Милоша Земана, допустившего возможность компенсации Киеву от Москвы.

В случае с Крымом нельзя говорить об аннексии ни в фактологическом, ни в юридическом плане, так как легитимный орган региона — Верховный совет — принял решение отделиться от Украине на фоне госпереворота, подчеркнул Песков. Он добавил, что после насильственной смены власти в стране развивалась угроза экстремизма, которая могла затронуть и полуостров.

"В связи с этим сама формулировка о том, что такие действия могут регулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, совсем неправильна", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он также выразил надежду на то, что Киев со временем признает решение крымчан. "Должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного полуострова", — отметил Песков.

Он напомнил, что Москва относится к "авторитетному политику Земану" с уважением.""Мы наблюдаем за дискуссией и в том числе обратили внимание на недавние заявления президента Земана", — заключил представитель Кремля.