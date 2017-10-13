Трамп заявил, что США готовы к новым мерам в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Вашингтон готов к осуществлению ряда мер в отношении КНДР, однако не уточнил, когда и каких именно.

"Мы полностью готовы к ряду вещей. Мы посмотрим, что будет происходить", — сказал он журналистам из президентского пресс-пула, которые сопровождали его в поездке в один из пригородов Вашингтона.

В специальной рассылке, поступившей в РИА Новости, они написали, что Трамп "сказал о своей открытости для переговоров".

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.