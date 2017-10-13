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На Украине запретили российские банкноты с изображением Крыма

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (144)
21:5613.10.2017
(обновлено: 21:57 13.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПрезентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в МосквеПрезентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Нацбанк Украины запретил операции с российскими банкнотами и монетами с изображением Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мера касается всех финансовых операций, в том числе обмена валюты и выплаты денежных переводов.

Образец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Постановление вступит в силу с 17 октября. В Нацбанке заявили, что приняли такое решение для "защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами".

В ущерб самим себе

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что решение Киева нанесет вред украинской экономике.

"Это глупость, потому что нанесет ущерб самой Украине. Страна заинтересована в поступлении любой валюты, включая рубли, поскольку Украина сама устанавливает обменный курс внутри страны и получает от этого хорошую маржу", — сказал сенатор.

Он также отметил, что мера никак не скажется на экономических отношениях двух стран, поскольку "рубли не являются валютой во взаиморасчетах России и Украины".

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что запрет только подогреет интерес украинцев к купюрам. "Люди будут больше приобретать, в том числе для нумизматических целей. Никаких особых проблем в этом не вижу. Думаю, какая-то глупость, ну и политика", — отметил депутат.

Новые банкноты

В четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина представила две новых банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Купюры уже начали поступать в обращение.

Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Первыми новинки получат Москва и регионы, которые изображены на купюрах — Крым и Дальний Восток. С декабря банкноты начнут распространять по всей России. Набиуллина также отметила, что этот шаг не вызовет роста инфляции, поскольку регулятор будет контролировать объем денежной массы в стране.

В последний раз ЦБ запускал новые номиналы в 2009 году — тогда появилась 10-рублевая монета.

"Превратили в полуостров"

В пятницу в СМИ появились сообщения о том, что дизайнеры новой 2000-рублевой купюры соединили остров Сахалин с материком. По словам журналистов, на банкноте не просматривается белая окантовка, а длина импровизированного "сухопутного перехода" в реальности составила бы несколько километров.

В Гознаке эти сведения опровергли. Представители предприятия уточнили, что что ширина пролива Невельского составляет 7,3 километра, в масштабе банкноты она равна 80 микронам.

"Тем не менее в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана", — говорится в заявлении.

Компания предоставила РИА Новости макроснимок нового денежного знака, на котором отчетливо видно, что материк и остров не соприкасаются.

© Фото : АО "Гознак"В дизайне банкнот наминалом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана
© Фото : АО "Гознак"
В дизайне банкнот наминалом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана
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