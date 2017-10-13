В украинском городе полностью запретили изучать русский язык

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Русский язык больше не будут изучать в школах в городе Хмельницкий на Украине, сообщила пресс-служба националистической партии "Свобода" со ссылкой на мэра города Александра Симчишина, который является членом партии.

"С понедельника текущей недели в Хмельницком больше нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык…", — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

В департаменте образования Хмельницкого горсовета подтвердили, что в школах города больше не изучают русский язык. "Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей, и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями", — цитирует директора департамента Романа Мыколаива интернет-издание "Украинская правда".

Он также сообщил, что за решение об отмене уроков русского языка в школах не голосовали на заседании городского совета, его принял департамент. Он добавил, что русский язык могут вернуть в школы по требованию родителей, но при двух условиях.

"И не только русский. Возможно, кто-то захочет изучать ромский, венгерский, то они могут писать такое обращение. И при наличии соответствующих кадров и не менее 12 заявлений от учеников, эти заявления будут удовлетворены. В принципе у нас есть факультативы по русскому языку. Хотя мы считаем, что и с ними надо заканчивать", — сказал Мыколаив.

Мыколаив убежден, что отмена русского языка не ущемляет права учеников, а "наоборот помогает государству Украина утвердиться и избежать расшатывания, которое происходит именно благодаря русскому языку". Он уверен, что дети смогут читать русских классиков в оригинале, потому что "телевидение и радио у нас сплошь русскоязычные".

По данным издания, всего в Хмельницком 41 школа.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.