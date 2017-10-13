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Иностранные эксперты прокомментировали влияние США на выборы других стран

21:4113.10.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. Архивное фотоИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Иностранные эксперты прокомментировали агентству Sputnik результаты социологического опроса французской социологической компании IFop, показавшие, что более 40% жителей Франции, Германии и Польши уверены в том, что США, а не Россия, вмешиваются в выборы в других странах.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ранее IFop по заказу Sputnik.Мнения провела опрос, который был проведен с 20 по 27 сентября во Франции, Германии, Великобритании и Польше. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Если учесть политическое и экономическое влияние, а также возможности спецслужб, какая страна, по вашему мнению, оказывает влияние на выборы в других странах?" Вариантов ответа было пять: "США", "Россия", "Евросоюз", "Другая", "Никакая".

По результатам опроса, 43% французов и поляков, 41% немцев и 33% британцев считают, что именно США оказывают влияние на выборы в других странах. Во вмешательстве России в процесс голосования за рубежом уверены 29% поляков, 28% немцев, 27% французов, 21% британцев. Всего в опросе приняли участие более 3 тысяч человек старше 18 лет.

Результат разочаровывает

Как считает аргентинский аналитик Атилио Борон, результаты опроса "разочаровывают" и показывают, что в европейском обществе присутствует "серьезный уровень дезинформации" о том, что происходит в мире.

"США, безусловно, больше всего вмешивались в дела других стран со времен окончания Второй мировой войны и до сегодняшнего дня. Тот факт, что только около 40% это понимают, говорит о тревожном уровне дезинформации в обществе, а может быть, даже инфантилизме политического восприятия, и это очень беспокоит", — сказал эксперт.

По его мнению, европейцам следует быть гораздо более осведомленными. "Я ожидал, что, по крайней мере, две трети европейцев знают, какова роль США в мировой политике ", — добавил собеседник агентства.

Вмешательство США в выборы

По мнению профессора Китайского университета коммуникаций Ян Мяня, США открыто или тайно используют различные правительственные и неправительственные организации для вмешательства в дела других стран, особенно тех, которые их не устраивают.

"Ранее было немало прецедентов вмешательства США в выборы других стран. США открыто или тайно используют различные правительственные и неправительственные организации для вмешательства в дела других стран. Особенно это касается стран, которые чем-то США не угодили. США ранее неоднократно предпринимали попытки влияния на выборы в странах, с которыми у них сложились не совсем благоприятные отношения – к примеру, страны Латинской Америки и Италия", — заявил он.

По мнению Ян Мяня, США в ходе этих попыток открыто выступали в поддержку оппозиционных правительству кругов и оказывали попытки повлиять на правящий режим.

Флаги США и ЕС
© AFP 2017 / John Thys
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Комментируя результаты социологического опроса Sputnik.Мнения, эксперт отметил, что "прежние преступления" Вашингтона подобного рода являются прямыми доказательствами того, что США оказывают влияние на выборы других стран, и "у большинства людей, естественно, сложились подобные представления и образ США".

При этом китайский эксперт подчеркнул, что теории вмешательства России в американские выборы продвигаются только в течение последнего года, после выборов в США, однако до сих пор никем не были доказаны факты влияния РФ на исход американских выборов и принадлежности российских государственных структур к хакерским атакам во время выборов американского президента.

В свою очередь, немецкий эксперт, экс-председатель отделения одного из крупнейших германских профсоюзов ver.di в телерадиокомпании NDR Фридхельм Клинкхаммер, уверен, что "трансатлантическое влияние на выборы в бундестаг, без сомнения, имело место". В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала третьей силой в бундестаге.

Другой немецкий эксперт, политолог и специалист по США Мартин Тунерт из Гейдельбергского центра исследований Америки (Heidelberg Center for American Studies) считает, что ситуация, когда различные группировки, объединённые общими интересами, поддерживают одних кандидатов на выборах и агитируют против других, "это нормальный процесс в обществе плюрализма". По его словам, в этом случае влияние не следует приравнивать к манипуляции.

При этом эксперт добавил, что до конца не может объяснить результаты опроса, согласно которому большинство опрошенных европейцев считает американцев способными на манипулирование выборами.

"Я не до конца это понимаю, потому что я думаю, что оказывать влияние или выражать предпочтение определённому человеку – это не то же самое, что манипулировать. Обама перед голосованием о Brexit совершенно чётко сказал, что Великобритания не должна голосовать за выход из ЕС. Влияние? Да. Но манипуляция – это нечто другое. Незаконно – это, например, когда пытаются "хакнуть" автоматы для голосования или подкупить избирателей деньгами", — заметил Тунерт.

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