Москва возмущена в связи с невыдачей американских виз российским военным

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва возмущена отказом США выдать визы российским военным, считает, что такие действия усугубляют и без того непростой фон двусторонних отношений, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее представитель Минобороны РФ Александр Емельянов сообщил журналистам, что членам делегации министерства обороны не выдали визы США для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. В четверг в ООН прошел брифинг военных России и Китая по проблематике развертывания глобальной системы ПРО США. По словам Емельянова, для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба вооруженных сил РФ, однако американская сторона всем ее членам въездную визу на территорию США не оформила.

"Регулярные попытки США с помощью визовых препон воспрепятствовать нашей нормальной работе в ООН не могут не вызывать возмущения. Такие действия лишь усугубляют и без того непростой фон российско-американских отношений", — сказано в комментарии российского дипведомства, опубликованном в пятницу вечером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Кремль чрезвычайно обеспокоен и считает неприемлемой ситуацию с отказом в выдаче виз США делегации Минобороны России.