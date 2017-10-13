Москва будет добиваться возвращения флагов, снятых с дипмиссий в США

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Российская сторона будет добиваться возвращения флагов, которые были сняты со зданий закрытых российских дипмиссий в США, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я более чем уверена, что и вопрос не только возвращения флага, но и возвращения нашей собственности мы будем ставить", — сказала она в интервью радио Sputnik в Крыму.

Захарова отметила, что в связи с произошедшим Москва заявила американской стороне протест.

"Я вам точно могу сказать что американской стороне был заявлен протест в связи с абсолютно недопустимыми действиями. Был вызван временный поверенный в делах США в Российской Федерации, ему была вручена нота протеста", — сказала она.

Американские власти ранее сняли российские флаги с захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России" и пригрозили ответными мерами.