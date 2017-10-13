Конфликт Багдада с курдами станет ошибкой, заявил курдский депутат

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Военный конфликт Багдада с курдами может стать ошибкой исторического масштаба, если произойдет, заявил РИА Новости глава курдского альянса в парламенте Ирака Мохсен ас-Саадун.
"Есть политические голоса, которые призывают к эскалации…, это будет историческая ошибка, если это, не дай Бог, произойдет", — заявил ас-Саадун.
Он отметил, что сторонам необходимо решить разногласия за столом переговоров "с участием ООН, независимой стороны или международной коалиции". По словам ас-Саадуна, в решении спора нужно обратиться к статье 140 иракской конституции, которая так и не была воплощена в жизнь.
Ас-Саадун добавил, что в случае военного конфликта "проигравшими будут обе стороны" и ответственность ляжет на плечи премьер-министра Хайдера аль-Абади.
В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Также, по его данным, иракская армия планирует ввод войск и на территорию севернее города Мосул, которая, как и Киркук, контролируется курдскими вооруженными формированиями пешмерга.
В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.