Конфликт Багдада с курдами станет ошибкой, заявил курдский депутат

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Военный конфликт Багдада с курдами может стать ошибкой исторического масштаба, если произойдет, заявил РИА Новости глава курдского альянса в парламенте Ирака Мохсен ас-Саадун.

После референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября иракский парламент постановил направить войска в спорную между Багдадом и Эрбилем провинцию Киркук на севере страны. Курдские власти обвинили Багдад в подготовке операции, однако премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что армия не будет воевать против граждан страны.

"Есть политические голоса, которые призывают к эскалации…, это будет историческая ошибка, если это, не дай Бог, произойдет", — заявил ас-Саадун.

Он отметил, что сторонам необходимо решить разногласия за столом переговоров "с участием ООН, независимой стороны или международной коалиции". По словам ас-Саадуна, в решении спора нужно обратиться к статье 140 иракской конституции, которая так и не была воплощена в жизнь.

Статья 140 принятой в 2005 году конституции Ирака предполагала решить вопрос со спорными между Багдадом и курдской автономией районами, включая Киркук, к концу 2007 года через проведение переписи и референдума.

Ас-Саадун добавил, что в случае военного конфликта "проигравшими будут обе стороны" и ответственность ляжет на плечи премьер-министра Хайдера аль-Абади.

В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Также, по его данным, иракская армия планирует ввод войск и на территорию севернее города Мосул, которая, как и Киркук, контролируется курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдской пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о введении войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.