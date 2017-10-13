В МИД Британии рассказали о темах переговоров в рамках будущего визита

ЛОНДОН, 13 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Британии Борис Джонсон посетит Москву в конце 2017 года для обсуждения Ирана, Ближнего Востока и вопросов безопасности, говорится в сообщении МИД Великобритании.

"Министр иностранных дел посетит Москву к концу года по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках здравого сотрудничества с Россией", — говорится в сообщении.

"Визит станет важной возможностью обсудить вопрос о ядерном соглашении с Ираном и другие интересующие стороны вопросы, в том числе стабильность на Ближнем Востоке и сохраняющиеся угрозы для мира. Также визит позволит обсудить сотрудничество в сфере безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится следующим летом и по которому Великобритания и РФ конструктивно сотрудничают", — отмечается в документе.