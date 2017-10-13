Жерло извергающегося вулкана Симмоэ сняли с беспилотника

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Видеограф Джеймс Рейнольдс снял с дрона кратер извергающегося вулкана Симмоэ в Японии. Ролик опубликован на YouTube-канале Earth Uncut TV.

Извержение в горной цепи Кирисима началось в среду. По информации Times, столб дыма от вулкана достигает 1700 метров, в близлежащих городах зафиксировано выпадение пепла.

Метеорологи призывают соблюдать осторожность, дороги, ведущие к вулкану, перекрыты. Активность Симмоэ может продлится еще несколько недель, однако, как ожидается, извержение не повлечет за собой серьезных последствий.

В последний раз вулкан извергался 6 лет назад.