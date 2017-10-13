В МИД Великобритании рассказали о причинах разногласий с Россией

ЛОНДОН, 13 окт – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания не считает возможным вернуться к нормальным отношениям с Россией из-за разногласий по Сирии и Украине, но считает важным продолжать диалог, говорится в сообщении МИД Британии.

"У Великобритании имеются глубокие разногласия с Россией, в особенности, из-за Сирии и Украины, в том числе по вопросу о незаконной аннексии Крым Россией. Вот почему мы не можем вернуться к нормальному ведению дел, но считаем, что для британских национальных интересов жизненно важно продолжать диалог с Россией", — говорится в сообщении.

Глава ведомства Борис Джонсон к концу 2017 года посетит с визитом Россию.

"Визит состоится в рамках последовательного здравого сотрудничества Великобритании с российским правительством. Премьер-министр ясно дала понять президенту Путину на саммите "двадцатки", что сохранение этих каналов коммуникации отвечает интересам обеих сторон", — отмечается в сообщении.