В МИД Великобритании рассказали о причинах разногласий с Россией

ЛОНДОН, 13 окт – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания не считает возможным вернуться к нормальным отношениям с Россией из-за разногласий по Сирии и Украине, но считает важным продолжать диалог, говорится в сообщении МИД Британии.
Глава ведомства Борис Джонсон к концу 2017 года посетит с визитом Россию.
"Визит состоится в рамках последовательного здравого сотрудничества Великобритании с российским правительством. Премьер-министр ясно дала понять президенту Путину на саммите "двадцатки", что сохранение этих каналов коммуникации отвечает интересам обеих сторон", — отмечается в сообщении.