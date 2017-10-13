Силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе в пятницу

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что зафиксировали девять обстрелов их позиций в Донбассе в пятницу, потерь среди военных нет.

"С начала суток противник несколько активизировал вооруженные провокации на приморском направлении. Вдоль линии разграничения с полночи зафиксировано девять обстрелов украинских позиций… В результате боевых действий потерь среди украинских бойцов нет", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

По данным силовиков, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — приморском, донецком и луганском.