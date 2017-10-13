ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пообещал американцам масштабное снижение налогов в случае, если конгресс поддержит предложенную им налоговую реформу.

"Мы надеемся, что конгресс примет масштабное снижение налогов для американских семей", — сказал Трамп, выступая в Вашингтоне. Трамп добавил, что рамках новой реформы предполагается увеличить налоговые вычеты с семей, воспитывающих детей, а также отменить то, что он назвал "штрафом за брак" — сравнительно более высокое налогообложение для женатых пар по сравнению с одинокими людьми.

По словам Трампа, налоговая реформа может стать "рождественским подарком", хотя перспективы проведения налоговой реформы в нынешнем году неясны.