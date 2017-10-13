Попытка не пытка: Украина потребовала от ПАСЕ подать на Россию в суд

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинская делегация в ПАСЕ потребовала от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию.

Об этом глава делегации Украины Владимир Арьев сообщил на своей странице в Facebook

"На бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на Россию за неуплату взносов", — написал он.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя РИА Новости инициативу украинской делегации, отметил, что депутаты Рады плохо знают Устав Совета Европы. По словам парламентария, этот документ не предусматривает никаких судебных процессов.

"Быть может, если бы Украина столь же смело и принципиально возвысила свой голос еще в 2011 году против США, прекративших платить взносы в ЮНЕСКО, сейчас, благодаря таким доблестным усилиям Украины, удалось бы предотвратить выход США из этой организации?" — сказал Косачев.

По мнению политолога Александра Асафова, Киев просто пытается переключить внимание ПАСЕ на Россию после того, как Ассамблея приняла резолюцию, осуждающую новый украинский закон об образовании, который вызвал резко негативную реакцию соседей Украины по Восточной Европе.

"И привлечение внимания к последовательной, как они говорят, неуплате Россией взносов в ПАСЕ – это лишь один из таких трюков. Украинская делегация бессильна, чтобы как-то повлиять на ПАСЕ под давлением венгерской, румынской и молдавской делегаций. Поэтому она пытается перевести дискуссию в другое русло. Но я считаю, что это не будет иметь ни малейших последствий", – сказал он в эфире радио Sputnik.

ПАСЕ без российских денег

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своих представителей в ПАСЕ — после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Летом Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом Москва продолжает выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

В ПАСЕ эту ситуацию назвали "беспрецедентной проблемой". По словам Ягланда, взносы России составляют десятую часть от всего бюджета, и без них организации придется сократить персонал на 10%.

Как утверждал глава украинской делегации, Ягланд пытается убедить Ассамблею пойти на уступки российской делегации в обмен на продолжение финансирования. Украинские депутаты со своей стороны заявили, что будут препятствовать восстановлению полномочий российской делегации.

ПАСЕ хочет возвращения России

"Россия сама сюда не ездит, вернуться Россия может в любой момент, никто не может запретить доступ российских представителей в Совет Европы, потому что они часть Совета Европы. Другое дело, что их делегация под санкциями, и они ставят условие: мы вернемся тогда, когда вы снимите санкции. А вот этого украинская делегация не допустит, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы санкции остались", — сказал член заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Алексей Гончаренко.

Украинские делегаты попытались выполнить обещание и подготовили многочисленные поправки к резолюции, которую представлял итальянский парламентарий Микеле Николлети — основной кандидат на пост председателя ПАСЕ в 2018 году. Например, они пытались привязать возвращение России к выполнению ею резолюций Ассамблеи по Крыму и Донбассу. Однако европарламентарии впервые с 2014 года отвергли все украинские поправки.

В результате ПАСЕ приняла резолюцию, которая создает условия для возвращения России права голоса. В документе, в частности, идет речь о том, чтобы "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов" в Парламентской ассамблее и Комитете министров Совета Европы. Таким образом, санкции против России нельзя будет продлевать без согласия стран-членов, а это означает, что в январе 2018 года они могут быть сняты.

Как заявила глава ПАСЕ Стелла Кириакидес, она верит в диалог с Москвой, а двери, по ее словам, "должны оставаться открытыми".

По словам российского постпреда при ЕС Владимира Чижова, в Страсбурге опасаются выхода России из Совета Европы, поскольку в таком случае СЕ во многом утрачивает смысл.

"Поэтому им, конечно, не хотелось бы остаться не только без наших денег и взносов, но и без того поля деятельности, которое несет с собой для них членство России в Совете Европы", — заключил дипломат.