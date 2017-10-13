АНБ: система слежки позволила собрать информацию о "деятельности России"

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Статья 702 американского закона "О негласном наблюдении в целях внешней разведки", подразумевающая электронную слежку за гражданами, позволила Агентству национальной безопасности США (АНБ) собрать информацию о деятельности РФ в связи с американскими президентскими выборами в 2016 году, заявил в пятницу директор АНБ адмирал Майкл Роджерс.

"Без полномочий в рамках 702-й статьи мы не смогли бы собрать те сведения, которые легли в основу оценки разведывательного сообщества США относительно деятельности РФ во время выборов в США в 2016 году", — сказал Роджерс, выступая на конференции в вашингтонском Фонде наследия.

Россия неоднократно опровергала и заявляла о бездоказательности обвинений в попытках оказать влияние на американские выборы.

Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс, а также директор национальной разведки Дэниел Коутс написали письмо в конгресс с предложением сделать бессрочным закон, позволяющий вести электронную слежку за гражданами. В своем обращении Сешнс и Коутс напоминают, что действие соответствующих поправок к закону "О негласном наблюдении в целях внешней разведки" заканчивается в конце этого года.