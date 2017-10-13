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В Кремле назвали неприемлемым отказ США выдать визы делегации Минобороны

17:4913.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Кремль считает неприемлемым отказ Соединенных Штатов в выдаче виз делегации Минобороны для участия в российско-китайской конференции в ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"На полях ООН — это ключевое слово. Разумеется, как страна, которая принимает у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, американские власти несут определенные обязательства. В данном случае, конечно, мы чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем ее неприемлемой", — заявил он.

Виз не будет

Накануне стало известно, что Вашингтон отказался выдать визы представителям делегации под руководством советника-начальника Генштаба, первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Третьяка. Военные должны были принять участие в совместной российско-китайской конференции в ООН.

Здание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом
© Фото : страница МИД РФ в Twitter
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"Местная сторона всей делегации Генерального штаба вооруженных сил России, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила", — сообщил в четверг представитель Минобороны Александр Емельянов.

От комментариев воздержались

Посольство США в России, ссылаясь на нормы консульской службы, отказалось комментировать решение о невыдаче виз. В представительстве, однако, подчеркнули, что официальные лица, направляющиеся на мероприятия в ООН, обычно обладают приоритетным правом на получение документов. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь дипучреждения Мария Олсон.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Мы видели эти сообщения. Согласно практике, мы не обсуждаем публично индивидуальный процесс выдачи виз. Вместе с тем я хотела бы подчеркнуть, что, как этого требуют международные соглашения и дипломатическая практика, мы отдаем приоритетное значение поездкам официальных лиц, направляющимся в ООН и для участия в двусторонних переговорах", — сказала она.

Флаги сорваны

Инцидент с визами произошел на фоне конфликта вокруг российской дипсобственности в США. В среду представители американских спецслужб сняли флаги со зданий консульских объектов России в Сан-Франциско и торгового представительства Вашингтоне. В Госдепе причину таких действий не объяснили, но заявили, что готовы вернуть государственные символы российской стороне.

Глава МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем Рексом Тиллерсоном заявил, что действия Вашингтона неприемлемы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, в свою очередь, назвала решение американских властей враждебной акцией, направленной на подрыв отношений между странами.

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