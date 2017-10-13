В Стамбуле скончался один из школьников, раненных из охотничьего ружья

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Один школьников, получивших огнестрельные ранения при нападении вооруженного охотничьим ружьем мужчины в стамбульском районе Пендик, скончался, сообщает в пятницу телеканал NTV.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестный открыл огонь по трем старшеклассникам. Мужчина, стрелявший по школьникам, задержан.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать конфликт из-за девушки. Задержанный открыл стрельбу по ней и двум сопровождавшим ее старшеклассникам, которые возвращались из школы.