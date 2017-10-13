Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Палата судоходства Союза палат и бирж Турции направила всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса предписание о том, что страна не будет принимать суда из портов Крыма, заявил РИА Новости представитель палаты в пятницу.

Накануне пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила о договоренности с властями Турции об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма. По информации Сарган, после визита Луценко в Анкару 6 октября руководство палаты судоходства Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо, в котором турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается, что в Турцию не пропускаются "суда, прибывающие из региона Крыма и его портов". Сарган также заявила о введении жесткой системы контроля, которая предусматривает право запросить у судов документы о выходе из последнего порта, а также записи бортового журнала.

"Это не наше собственное решение, у нас нет подобных полномочий. Мы распространили информацию, полученную от министерства транспорта, судоходства и связи. Это решение министерства не имеет отношения к прошедшему недавно визиту на Украину президента Турции Тайипа Эрдогана. Порты в Крыму работают, совершаются неофициальные отгрузки, сведения об этом просачиваются, и чтобы предотвратить подобные инциденты, было принято такое решение", — сказал собеседник агентства, не уточнив, о каких отгрузках идет речь.

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