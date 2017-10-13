В Калифорнии считают, что им будет проще отделиться, чем Каталонии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Калифорнийская коалиция свободы (CFC) уверена, что отделить штат Калифорния от США будет проще, чем Каталонию от Испании. Об этом ее представители заявили изданию The Sacramento Bee.

На их взгляд, у калифорнийцев больше правовых инструментов, позволяющих успешно реализовать кампанию по отделению.

"В финансовой ситуации есть определенное сходство — мы оба отдаем больше, чем получаем, — сравнивает Калифорнию с Каталонией Дэйв Мэрин, директор исследований и политики в CFC. — Но в Конституции США больше возможностей для отделения, чем в испанской. В распоряжении Калифорнии имеется больше инструментов".

В частности, Мэрин ссылается на десятую поправку, согласно которой полномочия, которые Конституция не относит к ведению федерального правительства, сохраняются за штатами. Это не дает права безоговорочно объявить о независимости, однако, с точки зрения Мэрина, это обеспечивает возможности для переговоров между штатом и Вашингтоном.

В настоящий момент CFC собирают подписи для того, чтобы устроить голосование по этому вопросу в 2018 году. Издание отмечает, что коалиция не ставит обязательной целью обретение стопроцентной независимости от США, однако авторы инициативы хотят аннулировать положение в Конституции штата, согласно которому Калифорния — неотделимая часть страны.

Мэрин признает, что перед CFC стоит очень тяжелая задача, однако не теряет веры в то, что Калифорнии удастся "довести" конгресс до состояния, при котором он пойдет на уступки.