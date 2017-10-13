В Лондоне школьницу три раза изнасиловали по дороге из клуба

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Лондоне 17-летнюю школьницу в течение одного часа три раза изнасиловали на улице, пока она возвращалась домой из ночного клуба. Об этом сообщает столичная полиция.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Появились также кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы двое подозреваемых.

Первое нападение произошло в 23.55 29 сентября. Камеры засняли, как мужчина в темной одежде тащит девушку по улице, затем он насильно заводит ее в помещение. На месте происшествия позднее нашли часть ее одежды.

Вскоре после первого изнасилования на видео попал другой злоумышленник, преследовавший школьницу. Он нагнал ее и, судя по всему, предложил проводить, так как какое-то время они шли вместе. Затем мужчина изнасиловал девушку и скрылся с места преступления. На видеозаписях с камер видно, как жертва продолжает идти по улице одна в растрепанной одежде.

Всего через несколько минут на той же улице школьница вновь подверглась нападению — на этот раз сразу двоих или троих мужчин.

Лежащую на земле девушку заметил прохожий и вызвал полицию. Стражи порядка ищут виновных.