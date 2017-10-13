Премьер Курдистана призвал не допустить войны между Эрбилем и Багдадом

КАИР, 13 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани призвал все иракские стороны, а также международное сообщество вмешаться для предотвращения войны между автономией и центральными властями страны.

Глава кабинета в своем заявлении указал на то, что аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) и иракская армия концентрируют свои силы рядом с Киркуком.

"Обращаемся к аятолле Али ас-Систани (духовный лидер шиитов Ирака) и всем иракским сторонам, гражданским организациям, ООН, США, Европейскому союзу, государствам, участвующим в войне против ИГ*, Совбезу ООН, а также соседним странам, вмешаться, сыграть свою роль в предотвращении новой войны в регионе", — говорится в заявлении главы правительства.

Премьер добавил, что "начало войны в регионе приведет к усилению ИГ* и других террористических организаций, а ее последствия будут очень опасными".

В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Также, по его данным, иракская армия планирует ввод войск и на территорию севернее города Мосул, которая, как и Киркук, контролируется курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдской пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о введении войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

*Запрещенная в России террористическая организация.