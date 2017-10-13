Земан отказался извиняться перед Украиной за слова о Крыме

Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте

Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан отказался просить прощения за свои слова о том, что Крым принадлежит России и безвозвратно потерян для Украины, сообщает Prague Daily Monitor.

В интервью каналу Barrandov он заявил, что Киев не может требовать у него извинений за выражение личного мнения.

"Крым принадлежит России, и я не могу представить ни одно русское правительство, которое бы отказалось от Крыма", — заявил чешский лидер.

Несколько дней назад, Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе. Он подчеркнул, что присоединение полуострова к России — свершившийся факт.

Однако, по его мнению, в случае диалога между Киевом и Москвой "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя эти слова, отметил, что "здоровый человек никогда такого не заявит". Депутат Верховной Рады Леонид Емец называл Земана подлюкой.

Спустя несколько дней официальный представитель чешского президента Иржи Овчачек сравнил нападки украинских политиков на Земана с криком из пещеры неандертальцев.

В Кремле заявили, что уважают мнение Земана и оценивают его как часть общеевропейской дискуссии. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, указал, что Крым "не предмет сделки".