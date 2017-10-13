Земан отказался извиняться перед Украиной за слова о Крыме

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан отказался просить прощения за свои слова о том, что Крым принадлежит России и безвозвратно потерян для Украины, сообщает Prague Daily Monitor.
В интервью каналу Barrandov он заявил, что Киев не может требовать у него извинений за выражение личного мнения.
"Крым принадлежит России, и я не могу представить ни одно русское правительство, которое бы отказалось от Крыма", — заявил чешский лидер.
Однако, по его мнению, в случае диалога между Киевом и Москвой "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя эти слова, отметил, что "здоровый человек никогда такого не заявит". Депутат Верховной Рады Леонид Емец называл Земана подлюкой.
57.3%Нет, жители Крыма самостоятельно приняли решение о воссоединении с Россией
4.5%Да, это помогло бы урегулировать конфликт
38.2%Это Киев должен выплачивать Крыму компенсации
В Кремле заявили, что уважают мнение Земана и оценивают его как часть общеевропейской дискуссии. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, указал, что Крым "не предмет сделки".