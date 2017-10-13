Генсек МПС выразил сожаление в связи с выходом США из ЮНЕСКО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг выразил сожаление в связи с выходом США из ЮНЕСКО.

"Мне жаль, что США решили выйти из ЮНЕСКО. Мы живем в эпоху, когда такие организации как МПС и ЮНЕСКО носят глобальный характер. Мы должны находить общие решения", — сказал Чунгонг на брифинге в Санкт-Петербурге.

По его словам, если государство не будет искать совместные подходы при решении международных проблем, то мировое сообщество не будет двигаться вперед.

В свою очередь председатель МПС Сабер Чоудхури отметил, что Межпарламентский союз всегда выступал за международное сотрудничество по всем глобальным вопросам. "Подход к решению проблем должен осуществляться через взаимодействие", — подчеркнул он.

Накануне США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом этой международной организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя. Вслед за этим о своем намерении покинуть организацию объявил Израиль. Известия о выходе США и о планах Израиля поступили в то время, когда в Париже проходит 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.