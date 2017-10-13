МИД РФ приветствует соглашение ФАТХ и ХАМАС по палестинскому урегулированию

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва приветствует достигнутую договоренность между ФАТХ и ХАМАС по преодолению внутрипалестинского раскола, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"В Москве приветствуют достигнутые при активной роли Египта межпалестинские договоренности. Исходим из того, что они отвечают законным национальным чаяниям палестинского народа", — говорится в комментарии российского дипведомства, опубликованном в пятницу.

При этом в МИД РФ призвали палестинские стороны "к выполнению всех намеченных шагов с конечной целью достижения единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и существенного улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа".

"Рассчитываем, что такое развитие должно способствовать выходу ближневосточного мирного процесса из нынешнего тупика и помочь возобновлению прямых переговоров по окончательному палестино-израильскому урегулированию на известной международно-правовой основе", — подчеркнули в МИД РФ.

Крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС договорились по всем вопросам функционирования правительства национального единства, которое должно приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Соответствующее соглашение было подписано в четверг в Каире представителями палестинских движений.