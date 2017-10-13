Власти ДНР отвергли обвинения в обстреле КПП в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Заявление о ранение пограничника в результате якобы обстрела ополченцами пункта пропуска "Марьинка" в Донбасса — провокация украинских силовиков, заявили РИА Новости в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

Ранее в погранслужбе Украины заявили, что пограничник получил огнестрельное ранение при обстреле ополченцами контрольного пункта пропуска "Марьинка" в Донбассе.

"Это провокация, направленная против ДНР. На этой неделе мы предупреждали, что в планах украинских спецслужб — искусственно создать на пропускных пунктах очереди из желающих пересечь КПВВ и провести обстрел мирных жителей из стрелкового оружия переодетыми украинскими боевиками с опознавательными знаками армии ДНР", — сообщили в командовании ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.