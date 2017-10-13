Саакашвили намерен обжаловать лишение украинского гражданства

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обжалует в украинском суде лишение его гражданства Украины после получения от властей всех необходимых документов, это будет сделано в максимум в течение двух недель.

"Иск я подам после того, как смогу убедиться, что все документы… они предоставили. Часть они уже предоставили", — сказал Саакашвили на пресс-конференциею в пятницу.

Он добавил, что после его возвращения на Украину у команды его адвокатов не было времени заниматься его делом, так как они были заняты в процессах по активистам, которых власть обвиняет "в прорыве границы"

"У нас не было юридических ресурсов заниматься моими личными проблемами, но, я думаю, мы найдем время, чтобы это сделать в ближайшее время… в ближайшие дни или максимум пару недель", — отметил Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, однако ведомство не отреагировало.