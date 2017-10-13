В МИД России связывают выход США из ЮНЕСКО с выборами главы организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. В Москве сожалеют о решении США выйти из ЮНЕСКО и связывают объявление о таком шаге с проходящими в эти дни выборами главы организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом этой международной организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя. Вслед за этим о своем намерении покинуть организацию объявил Израиль. Известия о выходе США и о планах Израиля поступили в то время, когда в Париже проходит 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

"Мы сразу же, в течение часа дали свою реакцию, выразили сожаление, сказали, что это ошибка. Мы предполагаем, что это сделано в преддверии выборов генерального секретаря, которые должны пройти в ЮНЕСКО. И это увязано, как мы предполагаем", — сказала Захарова.

По ее словам, Москва очень высоко ценит вклад ЮНЕСКО на различных направлениях.

"И уж кто бы говорил о политизации", — добавила дипломат.

Накануне Исполнительный совет ЮНЕСКО в четвертом туре голосования снова не смог выбрать нового генерального директора организации, следующий тур выборов пройдёт в пятницу. На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендовали представители трёх стран. В их числе бывшая министр культуры Франции Одри Азуле, бывшая министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб и дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари. В результате голосования в четверг Азуле и Хаттаб набрал по 18 голосов, а Аль-Кавари — 22 голоса. Набрать 30 необходимых голосов из 58 не смог ни один из кандидатов.

В пятницу стало известно, что в финал борьбы за пост генерального директора ЮНЕСКО вышли Азуле и катарский дипломат.