В ДНР сообщили о пропаже 500 человек с начала конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Более 500 человек считаются пропавшими без вести на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала конфликта в Донбассе, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"По состоянию на 13 октября 2017 года в списке лиц, пропавших без вести, числятся 514 человек, возможно, они также находятся в украинском плену", — заявил представитель ведомства.

В конце августа в Международном комитете Красного Креста (МККК) сообщали, что с начала конфликта на востоке Украины пропали без вести более 1,5 тысячи человек.