Эксперт объяснил, почему в Армении плохо знают русский язык

ЕРЕВАН, 13 окт — РИА Новости. В Армении не престижно учить русский язык, так как это экономически не выгодно, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора по учебной работе филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в Ереване Жан Багиян.
Однако, по его словам, этот вопрос постепенно решается: после вступления Армении в ЕАЭС все больше представителей бизнес-сферы заинтересованы в открытии фирм с российским капиталом. По мнению Багияна, это должно способствовать повышению знаний русского языка в республике.
Эксперт добавил, что миссию по повышению престижа русского языка в стране взяли на себя вузы, в которых обучение ведется на русском.
С этой целью на базе филиала Московского государственного университета им. Ломоносова и Российско-Армянского (Славянского) Университета были открыты русскоязычные школы.
"Параллельно проводятся работы по повышению уровня знания русского языка в школах Армении. Мы начали со школ, где преподается русский язык, где есть старшие классы с углубленным изучением русского языка", — сказал Багиян.
Он напомнил, что, во-первых, это рабочий язык стран ЕАЭС, во-вторых, это язык ученых, занимающихся в Армении естественными науками.
В сентябре этого года Министерство образования и науки Армении представило на общественное обсуждение проект концепции по повышению уровня знания русского языка в школах. Согласно документу, граждане страны должны владеть русским, одним или несколькими европейскими и восточным языками.