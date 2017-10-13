Парламент Грузии принял новую конституцию вопреки вето президента

ТБИЛИСИ, 13 окт – РИА Новости. Парламент Грузии не учел высказанные президентом Георгием Маргвелашвили замечания к проекту обновленной конституции и большинством голосов проголосовал за документ, передает корреспондент РИА Новости.
В поддержку первоначальной версии конституции проголосовали 117 депутатов, против — семь. Оппозиционные депутаты из фракции "Единое национальное движение" покинули заседание в знак протеста и не приняли участие в голосовании.
"Поздравляю с принятием новой редакции конституции Грузии… Мы действительно приняли европейского типа конституцию, которая обеспечит долгосрочную перспективу развития Грузии", — заявил спикер парламента по завершению голосования.
Теперь парламент должен вновь направить документ на подпись президенту, однако вместо главы государства его подписать может и глава парламента, после чего обновленная конституция вступит в силу.
Оппозиция считает, что правящая "Грузинская мечта" приняла поправки о новой системе выборов, "чтобы продлить срок своего правления". Еще одной критикуемой поправкой в обновленной конституции стало правило избрания президента. Если раньше президент избирался путем прямых выборов, то теперь его будут избирать 300 назначенных делегатов. Именно вопрос избрания президента стал причиной противостояния между Маргвелашвили и представителями правящей команды.