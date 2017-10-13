Генсек НАТО предупредил о последствиях применения силы против КНДР

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о разрушительных последствиях использования военной силы против КНДР, но признал право США защищаться и защищать своих союзников.

"Использование военной силы будет иметь разрушительные последствия, я думаю, никто на самом деле не хочет этого, так что мы должны настаивать на решении посредством переговоров", — заявил генсек альянса в интервью агентству Франс Пресс.

"У США есть право защищаться и защищать своих союзников, но, я уверен, что никто не хочет военного решения", — добавил Столтенберг.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного 3 сентября испытания. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.