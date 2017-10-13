Силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.
По его словам, за последние несколько суток Народная милиция ЛНР зафиксировала подвоз материальных средств на позиции силовиков в районе населенных пунктов Сизое, Новотошковское, Золотое и Светлодарское у линии соприкосновения. Филиппоненко уточнил, что также украинские силовики ведут инженерные работы по оборудованию позиций у населенных пунктов Желтое, Катериновка, Рассадки.
"Это свидетельствует, что противник продолжает подготовку к возобновлению агрессии против Луганской республики", — считает Филиппоненко.
Он добавил, что командование украинских силовиков усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на нескольких участках линии боевого соприкосновения.