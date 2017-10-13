Силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (153)

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.

"Мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств украинских силовиков вблизи линии боевого соприкосновения, что наглядно показывает неготовность киевских властей решить конфликт в Донбассе мирным путем", — сказал Филиппоненко.

По его словам, за последние несколько суток Народная милиция ЛНР зафиксировала подвоз материальных средств на позиции силовиков в районе населенных пунктов Сизое, Новотошковское, Золотое и Светлодарское у линии соприкосновения. Филиппоненко уточнил, что также украинские силовики ведут инженерные работы по оборудованию позиций у населенных пунктов Желтое, Катериновка, Рассадки.

"Это свидетельствует, что противник продолжает подготовку к возобновлению агрессии против Луганской республики", — считает Филиппоненко.

Он добавил, что командование украинских силовиков усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на нескольких участках линии боевого соприкосновения.