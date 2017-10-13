Uber подал апелляцию на отказ властей Лондона продлить лицензию

ЛОНДОН, 13 окт – РИА Новости. Представители онлайн-сервиса по заказу такси Uber подали в Лондоне апелляцию на отказ продлить компании лицензию, сообщил РИА Новости представитель фирмы Гарри Портер.

"Сегодня утром мы подали апелляцию на решение по лицензии в Лондоне в Вестминстерский магистратский суд", — сообщил представитель компании. Решение отказать Uber в лицензии ранее приняла транспортная компания Transport for London (TfL).

Как сказано в письменном заявлении компании, поступившем в РИА Новости, Uber планирует продолжить переговоры с TfL.

TfL, управляющая общественным транспортом в британской столице, не продлила лицензию компании Uber London Limited на деятельность в Лондоне, которая истекла 30 сентября, обосновав это несоответствием правилам безопасности. Сообщалось, что ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти и полиция также выказывали обеспокоенность тем, что водители частного такси, работающие на Uber, не проходят соответствующую проверку перед наймом.

Сама компания сообщала, что планирует обжаловать решение регулятора в суде, а более 500 тысяч интернет-пользователей подписали петицию, призывающую власти Великобритании отменить запрет на работу Uber в Лондоне. Также, согласно опросам общественного мнения, большинство лондонцев поддерживают Uber в споре с властями.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.