В МИД Германии заявили о возможном объединении Европы и России против США

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что возможный отказ США от ядерной сделки с Ираном оттолкнет Европу от Вашингтона и сблизит ее с Россией и Китаем. Об этом он заявил немецкому изданию RND.

"Решающее значение имеет то, что Европа придерживается единого мнения по данной теме. Нам придется сказать американцам, что их политика по иранскому вопросу подталкивает нас, европейцев, к общей позиции с Россией и Китаем — против США", — сказал глава МИД ФРГ.

Он подчеркнул, что в случае отказа США от соглашения по иранской ядерной программе ситуация с безопасностью только ухудшится, поскольку вернется прямая угроза войны между Израилем и Ираном.

"Трагедия заключается в том, что иранская сделка может превратиться в американскую внутриполитическую игру", — отметил Габриэль.

Ожидается, что Дональд Трамп выступит с "масштабной стратегией" в отношении Ирана в пятницу. Американский лидер неоднократно говорил, что не исключает выход из соглашения, в то время как остальные стороны заявляют, что намерены придерживаться условий сделки. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что страна откажется от договоренностей, если Вашингтон первым примет такое решение.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании иранской ядерной проблемы. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.