МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что возможный отказ США от ядерной сделки с Ираном оттолкнет Европу от Вашингтона и сблизит ее с Россией и Китаем. Об этом он заявил немецкому изданию RND.
Он подчеркнул, что в случае отказа США от соглашения по иранской ядерной программе ситуация с безопасностью только ухудшится, поскольку вернется прямая угроза войны между Израилем и Ираном.
"Трагедия заключается в том, что иранская сделка может превратиться в американскую внутриполитическую игру", — отметил Габриэль.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании иранской ядерной проблемы. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.