В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли три человека

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Три человека погибли, четыре получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"С 6 по 12 октября 2017 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины, а также неосторожного обращения с взрывоопасными предметами получили четыре человека… Погибли три человека", — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что среди раненых — один ополченец и один подросток.

В аппарате омбудсмена ДНР добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 235 человек, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 514 человек, среди них 12 детей. С начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4,524 тысячи человек, в том числе 75 детей.