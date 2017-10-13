В Испании рассказали о влиянии каталонской ситуации на экономику страны

МАДРИД, 13 окт — РИА Новости. Ситуация в Каталонии может привести к ухудшению экономической ситуации в Испании, заявила заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

По ее словам, правительство представило доклад о бюджетном плане на 2018 год, который будет передан в ЕС.

"Это должен быть хороший год для роста и для занятости, но события, которые мы переживаем в Каталонии, заставляют нас быть более осторожными. Если не будет найдено решение этому абсурду, мы вынуждены будем снизить прогнозы по экономическому росту на 2018 год… Нестабильная ситуация может нанести ущерб каталонской экономике, дальнейший уход предприятий может спровоцировать рецессию в Каталонии. Во втором квартале инвестиции в Каталонии снизились на 10%, а также произошло снижение в туристическом секторе", — заявила Сантамария по итогам заседания правительства.

Она напомнила, что правительство ждет ответа от главы женералитета Карлеса Пучдемона на "простой вопрос" — объявил ли он о независимости Каталонии. Она призвала его вернуться в демократическое русло, поскольку "ему предлагают диалог, в рамках закона в парламенте".

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.