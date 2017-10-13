МИД Франции заявил о приверженности страны ядерному соглашению с Ираном

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Французские власти остаются приверженными Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, заявила официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Что касается соглашения по иранскому атому, Франция остается приверженной заключенному в Вене договору, который позволил создать надежный, прочный и поддающийся проверке инструмент, гарантирующий, что Иран не получит доступа к ядерному оружию. Мы надеемся на полное выполнение соглашения всеми сторонами", — сказала Ромате-Эспань на брифинге в пятницу.

В то же время она отказалась комментировать сообщения о намерении США отказаться от ядерной сделки. "У нас нет комментариев по решению президента США, которое пока объявлено не было", — заявила Романте-Эспань.

Ожидается, что в пятницу президент США Дональд Трамп выступит с "масштабной стратегией" в отношении Ирана. Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.