Саперы ЛНР завершили обследование местности в районе у Золотого

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Саперы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики завершили работы по обследованию местности на предмет неразорвавшихся снарядов и мин на участке планируемого к открытию пункта пропуска в районе Золотого в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филиппоненко.

Ранее в ЛНР заявили, что готовы открыть пункт пропуска через линию соприкосновения рядом с населенным пунктом Золотое после разминирования дороги и прилегающих участков, а также создания необходимой инфраструктуры. В настоящее время между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска. Он расположен в Станице Луганской.

"На этой неделе личным составом инженерно-саперного подразделения проведена проверка местности на предмет обнаружения неразорвавшихся мин и элементов боеприпасов на участке разведения сил и средств №2 Первомайск-Золотое", — сказал Филиппоненко на брифинге.

По его словам, со стороны Народной милиции ЛНР участок готов к планируемому открытию движения.

Он заявил, что первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг "высоко оценил целенаправленное стремление командования и военнослужащих Народной милиции ЛНР обеспечить безопасность гражданского населения и международных наблюдателей СММ ОБСЕ".