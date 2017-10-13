МИД Франции: примирение ФАТХ и ХАМАС станет шагом на пути к урегулированию

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Примирение крупнейших палестинских движений ФАТХ и ХАМАС станет шагом на пути к урегулированию в этом регионе, заявила официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.
По словам представителя МИД, соглашение позволит властям Палестинской автономии полностью реализовать свое исключительное право на территории сектора Газа, включая работу в области обеспечения безопасности. "Оно представляет новый шаг к внутрипалестинскому примирению, к которому Франция давно призывала", — сказала Ромате-Эспань.
Крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС ранее договорились по всем вопросам функционирования правительства национального единства, которое должно приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Соответствующее соглашение было подписано в четверг в здании Службы общей разведки Египта представителями палестинских движений.