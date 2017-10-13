МИД Франции: примирение ФАТХ и ХАМАС станет шагом на пути к урегулированию

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Примирение крупнейших палестинских движений ФАТХ и ХАМАС станет шагом на пути к урегулированию в этом регионе, заявила официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Франция с интересом приняла к сведению заключение соглашения между представителями ФАТХ и ХАМАС 12 октября в Каире, для достижения которого роль первого плана сыграли власти Египта", — сказала она на брифинге в пятницу.

По словам представителя МИД, соглашение позволит властям Палестинской автономии полностью реализовать свое исключительное право на территории сектора Газа, включая работу в области обеспечения безопасности. "Оно представляет новый шаг к внутрипалестинскому примирению, к которому Франция давно призывала", — сказала Ромате-Эспань.

Она отметила, что внутрипалестинское урегулирование необходимо как с точки зрения политических перспектив, так и для улучшения условий жизни в Газе, обеспечения безопасности на территории и защиты границ.

Крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС ранее договорились по всем вопросам функционирования правительства национального единства, которое должно приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Соответствующее соглашение было подписано в четверг в здании Службы общей разведки Египта представителями палестинских движений.