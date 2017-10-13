В ОБСЕ сообщили о нарушении Киевом соглашений по отводу войск в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 36 единиц артиллерийских систем крупного калибра украинских силовиков, размещенных с нарушениями договоренностей об отводе вооружений от линии соприкосновения в Донбассе, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы миссии.

"Десятого октября в подконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ среднего радиуса действия зафиксировал 20 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", (калибром) 122 миллиметра, стоявших возле села Александрополь в 43 километрах к северу от Донецка, и три неподвижные самоходные гаубицы 2С3 "Акация", (калибром) 152 миллиметра, неподалеку от села Зеленое Поле в 40 километрах к северо-западу от Донецка, размещение там которых является нарушением линий отвода",- сказал собеседник агентства.

Кроме того, наблюдатели СММ зафиксировали артиллерийские установки и зенитные комплексы украинских силовиков, размещенные за пределами линий отвода, но в не местах, предназначенных для хранения отведенного вооружения.

"Десятого октября за пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 13 буксируемых гаубиц Д-20, (калибром) 152 миллиметра, стоявших возле села Новооленевка в 48 километрах к северо-западу от Донецка, а также четыре неподвижных зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" и один неподвижный самоходный зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 "Тунгуска" вблизи Зеленого Поля"- добавил представитель СММ ОБСЕ.