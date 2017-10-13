Силовики 66 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики 66 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 670 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 66 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 676 снарядов, мин и гранат", — сказал Филиппоненко.

По его словам, огонь велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на один, а по выпущенным боеприпасам интенсивность увеличилась более чем вдвое", — добавил Филиппоненко.

Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагирует на провокации украинских силовиков.