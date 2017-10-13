Силовики 66 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики 66 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 670 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.
По его словам, огонь велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".
"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на один, а по выпущенным боеприпасам интенсивность увеличилась более чем вдвое", — добавил Филиппоненко.
Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагирует на провокации украинских силовиков.