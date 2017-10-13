Песков прокомментировал отказ США в визах для делегации Минобороны России

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Кремль чрезвычайно обеспокоен и считает неприемлемой ситуацию с отказом в выдаче виз США делегации Минобороны России для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На полях ООН — это ключевое слово. Разумеется, как страна, которая принимает у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, американские власти несут определенные обязательства. В данном случае, конечно, мы чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем ее неприемлемой", — сказал он.

Ранее представитель Минобороны РФ Александр Емельянов сообщил журналистам, что членам делегации министерства обороны не выдали визы США для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. В четверг в ООН прошел брифинг военных России и Китая по проблематике развертывания глобальной системы ПРО США. По словам Емельянова, для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба вооруженных сил РФ, однако американская сторона всем ее членам въездную визу на территорию США не оформила.