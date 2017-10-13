В Брюсселе эвакуировали здание Евросовета

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Здание Европейского совета и Совета ЕС в Брюсселе было эвакуировано в пятницу из-за поломки вентиляционной системы в технических помещениях, несколько человек отравились токсичными парами, говорится в заявлении генерального секретариата Совета ЕС.
Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники пожарной и медицинской служб. О числе пострадавших в заявлении не сообщается. В генеральном секретариате уточнили, что данное происшествие не повлияет на проведение встречи Европейского Совета, запланированной на 19-20 октября.
В свою очередь представитель пожарной службы Брюсселя Пьер Мейс заявил радиостанции RTL, что в результате инцидента токсичными парами отравились от 15 до 20 человек.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета ЕС, ситуация под контролем. Эвакуированные сотрудники, работавшие в здании "Европа", были временно переведены в соседнее здание "Юстус Липсиус". Пока разрешения вернуться на рабочие места не поступало, сказал собеседник агентства.