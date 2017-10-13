В Брюсселе эвакуировали здание Евросовета

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Здание Европейского совета и Совета ЕС в Брюсселе было эвакуировано в пятницу из-за поломки вентиляционной системы в технических помещениях, несколько человек отравились токсичными парами, говорится в заявлении генерального секретариата Совета ЕС.

"Технический инцидент, который привел к поломке вентиляции кухонных помещений в здании "Европа" и скоплению токсичных паров на кухнях, стал причиной отравления нескольких сотрудников кухни… Из соображений безопасности мы приняли решение эвакуировать сотрудников здания "Европа" в здание "Юстус Липсиус", — говорится в коммюнике.

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники пожарной и медицинской служб. О числе пострадавших в заявлении не сообщается. В генеральном секретариате уточнили, что данное происшествие не повлияет на проведение встречи Европейского Совета, запланированной на 19-20 октября.

В свою очередь представитель пожарной службы Брюсселя Пьер Мейс заявил радиостанции RTL, что в результате инцидента токсичными парами отравились от 15 до 20 человек.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета ЕС, ситуация под контролем. Эвакуированные сотрудники, работавшие в здании "Европа", были временно переведены в соседнее здание "Юстус Липсиус". Пока разрешения вернуться на рабочие места не поступало, сказал собеседник агентства.