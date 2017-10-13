В Кремле надеются на нормализацию российско-украинских отношений

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Кремле надеются, что в будущем произойдет нормализация российско-украинских отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что со временем это признание наступит, должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова и также впоследствии мы рассчитываем, надеемся, что будет, возможно, нормализация российско-украинских отношений", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько важно для Кремля признание присоединения Крыма Украиной.